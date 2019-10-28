Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri 5 Kasım Salı akşamı Taksim CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Geceyi Doğa Rutkay ve Hakan Bilgin birlikte sunacaklar.
Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri 5 Kasım Salı akşamı Taksim CVK Park Bosphorus Hotel'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
Geceyi Doğa Rutkay ve Hakan Bilgin birlikte sunacaklar.
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