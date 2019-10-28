Meryem Uzerli'den 'estetik' iddialarına ilginç cevap!

Son dönemde sık sık estetik yaptırdığı iddiası yüzünden eleştirilen Meryem Uzer'liden ilginç bir paylaşım geldi. "Hiç estetik yaptırmadım" diyerek iddiaları kabul etmeyen Uzerli, önceki gün dünyaca ünlü starların estetisyeni Dr. Simon Ourion'la selfie yaptı.



Meryem Uzerli, sık sık ziyarete gitti Dr. Simon Ourion'la böyle gülümsedi.

Uzerli fotoğrafın altına ise "En sağlıklı şey gülmek. Yakında Los Angelas'ta görüşmek üzere doktor Simon" notu düştü. Oyuncu, bu pozuyla "Eleştiriler umrumda değil" der gibiydi.