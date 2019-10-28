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  • 28.10.2019
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Modacı kardeşler Raisa ile 'na damga vurdu

Modacı kardeşler Raisa ile , sınır aşan başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartttı. İkilinin tasarımları 'nda ve gibi isimlerin gözdesi oldu.

Türk rüzgarı

Modacı kardeşler Raisa ile Vanessa Sason, sınır aşan başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartttı.

İkilinin tasarımları 'nda Paris Hilton ve Jessica Wang gibi isimlerin gözdesi oldu.

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