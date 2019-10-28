Modacı kardeşler Raisa ile Vanessa Sason, sınır aşan başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartttı.
İkilinin tasarımları New York Moda Haftası'nda Paris Hilton ve Jessica Wang gibi isimlerin gözdesi oldu.
Modacı kardeşler Raisa ile Vanessa Sason, sınır aşan başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartttı.
İkilinin tasarımları New York Moda Haftası'nda Paris Hilton ve Jessica Wang gibi isimlerin gözdesi oldu.
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