Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.10.2019
  • Gazete

Türk ünlülerin de yakın takibinde! Özentilikte sınır aştılar...

Hristiyanlar’ın özel günü olan 31 Ekim'de kutlanan , Türk ünlülerin yakın takibinde... Ünlüler, önceki akşam ’daki partide özentilikte sınır aştı.

Özenti bayramı

Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ünlü isimleri de bir telaş sardı! 31 Ekim'de kutlanan Halloween dolayısıyla ünlüler kolları sıvadı ve en tuhaf kostümleri üzerlerine geçirdi. Önceki akşam da 'daki partide ünlüler özentilikte sınırları aştı...



TUAN TUNALI YANA MAZANOVA



SEÇKİN PİRİLER



YASMİN ERBİL



AYŞE AKIN



GÜNSEL ÜLKÜ (ORTADA)



Sosyetik Baran Süzer de çılgın partiye katılanlar arasındaydı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHalloween Türk ünlülerin de yakın takibinde! Özentilikte sınır aştılar...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri