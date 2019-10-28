Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ünlü isimleri de bir telaş sardı! 31 Ekim'de kutlanan Halloween dolayısıyla ünlüler kolları sıvadı ve en tuhaf kostümleri üzerlerine geçirdi. Önceki akşam da Soho House'daki partide ünlüler özentilikte sınırları aştı...
TUAN TUNALI YANA MAZANOVA
SEÇKİN PİRİLER
YASMİN ERBİL
AYŞE AKIN
GÜNSEL ÜLKÜ (ORTADA)
Sosyetik Baran Süzer de çılgın partiye katılanlar arasındaydı.
Doğan SAVAŞ
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