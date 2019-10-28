Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ünlü isimleri de bir telaş sardı! 31 Ekim'de kutlanan Halloween dolayısıyla ünlüler kolları sıvadı ve en tuhaf kostümleri üzerlerine geçirdi. Önceki akşam da Soho House'daki partide ünlüler özentilikte sınırları aştı...





TUAN TUNALI YANA MAZANOVA





SEÇKİN PİRİLER





YASMİN ERBİL





AYŞE AKIN





GÜNSEL ÜLKÜ (ORTADA)





Sosyetik Baran Süzer de çılgın partiye katılanlar arasındaydı.

Doğan SAVAŞ