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Yeşilçam buluşması! Usta oyuncular , , ve ...

Usta oyuncular , , ve , 'nin Beylikdüzü şube açılışına katıldı. Kendisinden 39 yaş küçük eşiyle görüntülenen '' lakaplı Ahmet Arıman, "Evlendiğimizde 6 ay sonra boşanırlar diyorlardı. Biz hala mutluyuz" dedi.

Yeşilçam buluşması

Usta oyuncular , , ve , Yeşilçam Kahve Evi'nin Beylikdüzü şube açılışına katıldı.

Kendisinden 39 yaş küçük eşiyle görüntülenen '' lakaplı Ahmet Arıman, "Evlendiğimizde 6 ay sonra boşanırlar diyorlardı. Biz hala mutluyuz" dedi.


Nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile açılışa katılan Nuri Alço, düğün yakında mesajı verdi.

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