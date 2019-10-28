Usta oyuncular Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman ve Tuncay Akça, Yeşilçam Kahve Evi'nin Beylikdüzü şube açılışına katıldı.
Kendisinden 39 yaş küçük eşiyle görüntülenen 'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman, "Evlendiğimizde 6 ay sonra boşanırlar diyorlardı. Biz hala mutluyuz" dedi.
Nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile açılışa katılan Nuri Alço, düğün yakında mesajı verdi.
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