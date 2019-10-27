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  • 27.10.2019
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'yı salladı

Kısa sürede büyük çıkış yakalayan , önceki akşam sahne aldığı 'yı salladı. Ünlü popçu, söylediği 30'a yakın şarkıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Bastık, bütün yaz plajlarda dillere pelesenk olan "Bu Kız Bi Afet" şarkısıyla da büyük alkış aldı.

Bu kız bir afet
Kısa sürede büyük çıkış yakalayan , önceki akşam sahne aldığı 'yı salladı. Ünlü popçu, söylediği 30'a yakın şarkıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Bastık, bütün yaz plajlarda dillere pelesenk olan "Bu Kız Bi Afet" şarkısıyla da büyük alkış aldı.

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