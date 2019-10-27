Kısa sürede büyük çıkış yakalayan Zeynep Bastık, önceki akşam sahne aldığı Harbiye Açıkhava'yı salladı. Ünlü popçu, söylediği 30'a yakın şarkıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen Bastık, bütün yaz plajlarda dillere pelesenk olan "Bu Kız Bi Afet" şarkısıyla da büyük alkış aldı.
- Saklambaç
- 27.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.