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  • 27.10.2019
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ile eşi 'nin yatırımı meyvesini verdi! " 2019" ödülünün sahibi oldu...

ile eşi , güzellik ürünlerine yatırım yaptı. Ortak oldukları şirketi İngiltere'de Saf Güzellik Ödülü'nü kazandı.

Güzel yatırım

Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'le eşi Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics ile ortak olmuştu. Ünlü çiftin bu müthiş ortaklığı meyvesini verdi.

Özil çiftinin ortağı olduğu marka, önceki gün 'da gerçekleşen "Saf Güzellik Ödülleri 2019"da ödüle layık görüldü. , "En İyi Girişimci Marka" ödülünü kazandı.

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