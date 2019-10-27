Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil'le eşi Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics ile ortak olmuştu. Ünlü çiftin bu müthiş ortaklığı meyvesini verdi.
Özil çiftinin ortağı olduğu marka, önceki gün Londra'da gerçekleşen "Saf Güzellik Ödülleri 2019"da ödüle layık görüldü. Citizen Cosmetics, "En İyi Girişimci Marka" ödülünü kazandı.
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