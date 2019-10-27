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  • 27.10.2019
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'dan toplantısı

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı , önceki gün 'ta objektiflere yansıdı. Orkestra şefi ile buluşarak toplantı yapan Kurtçu, sinin hakkında ser verip sır vermedi.

Yeni proje toplantısı

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Cansu Kurtçu, önceki gün 'ta objektiflere yansıdı. Orkestra şefi ile buluşarak toplantı yapan Kurtçu, yeni projesinin hakkında ser verip sır vermedi.

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