Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Orkestra şefi ile buluşarak toplantı yapan Kurtçu, yeni projesinin hakkında ser verip sır vermedi.
Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Orkestra şefi ile buluşarak toplantı yapan Kurtçu, yeni projesinin hakkında ser verip sır vermedi.
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