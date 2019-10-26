Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.10.2019
  • Gazete

İngiliz iş insanı yüzen sarayıyla 'e demir attı

Yaz sezonu bitti ama 'in popülerliği sona ermedi... Bir milyar dolar serveti olan İngiliz iş insanı , önceki gün yüzen sarayıyla Marmaris'e demir attı. 75 metre uzunluğundaki 'Elandess' yatıyla Aktaş açıklarına demirleyen milyarderin yatında ailesi ve misafirleri keyif çatıyor.

Hayata bak!
Yaz sezonu bitti ama Marmaris'in popülerliği sona ermedi... Bir milyar dolar serveti olan İngiliz iş insanı Lloyd Dorfman, önceki gün yüzen sarayıyla Marmaris'e demir attı. 75 metre uzunluğundaki 'Elandess' yatıyla Aktaş açıklarına demirleyen milyarderin yatında ailesi ve misafirleri keyif çatıyor.



VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİngiliz iş insanı Lloyd Dorfman yüzen sarayıyla Marmaris'e demir attı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri