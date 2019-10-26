Yaz sezonu bitti ama Marmaris'in popülerliği sona ermedi... Bir milyar dolar serveti olan İngiliz iş insanı Lloyd Dorfman, önceki gün yüzen sarayıyla Marmaris'e demir attı. 75 metre uzunluğundaki 'Elandess' yatıyla Aktaş açıklarına demirleyen milyarderin yatında ailesi ve misafirleri keyif çatıyor.
VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.
Lloyd Dorfman
VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.
Lloyd Dorfman
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