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  • 26.10.2019
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sevgilisi ile görüntülendi

Sempatik oyuncu , önceki akşam sevgilisi ile 's 'deydi. Mola, "Yoğunluktan ev yemeğine hasret kaldım. da beni yemeğe getirdi" dedi.

Centilmen enişte
Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 's 'deydi. Mola, "Yoğunluktan ev yemeğine hasret kaldım. Sağolsun Mustafa da beni yemeğe getirdi" dedi.

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