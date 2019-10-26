Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı City's AVM'deydi. Mola, 'Yoğunluktan ev yemeğine hasret kaldım. Sağolsun Mustafa da beni yemeğe getirdi' dedi. Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı City's AVM'deydi. Mola, 'Yoğunluktan ev yemeğine hasret kaldım. Sağolsun Mustafa da beni yemeğe getirdi' dedi.
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