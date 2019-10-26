Atv'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü yine nefes kesti. Dizinin son bölümüne aylardır cezaevindeki Demir'in tahliye olması damga vurdu.Demir'in tahliyesi, konakta sevinçle karşılandı.
Atv'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü yine nefes kesti. Dizinin son bölümüne aylardır cezaevindeki Demir'in tahliye olması damga vurdu.Demir'in tahliyesi, konakta sevinçle karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.