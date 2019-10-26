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  • 26.10.2019
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'' son bölümüyle nefesleri kesti! Demir'in tahliye olması geceye damga vurdu

Atv'nin başarılı dizisi ''nın önceki akşamki bölümü yine nefes kesti. Dizinin son bölümüne aylardır cezaevindeki Demir'in tahliye olması damga vurdu.

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