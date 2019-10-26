Atv'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü yine nefes kesti. Dizinin son bölümüne aylardır cezaevindeki Demir'in tahliye olması damga vurdu.

Demir'in tahliyesi, konakta sevinçle karşılandı.