Bir süredir kolu askıda olan Dilan Çiçek Deniz, sağlığına kavuştu. Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takılan 24 yaşındaki güzel oyuncu, tarzıyla da ilgi çekti. Deniz, siyah tulumuyla spor bir şıklık sergilemişti.
Bir süredir kolu askıda olan DilanÇiçek Deniz, sağlığına kavuştu. Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takılan 24yaşındaki güzel oyuncu, tarzıyla da ilgi çekti. Deniz, siyah tulumuyla spor bir şıklık sergilemişti.
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