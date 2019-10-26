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  • 26.10.2019
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sargıdan kurtuldu

Bir süredir kolu askıda olan , sağlığına kavuştu. Önceki gün Zorlu 'de objektiflere takılan 24 yaşındaki güzel oyuncu, tarzıyla da ilgi çekti. Deniz, siyah tulumuyla spor bir şıklık sergilemişti.

Sargıdan kurtuldu
Bir süredir kolu askıda olan Dilan Çiçek Deniz, sağlığına kavuştu. Önceki gün Zorlu 'de objektiflere takılan 24 yaşındaki güzel oyuncu, tarzıyla da ilgi çekti. Deniz, siyah tulumuyla spor bir şıklık sergilemişti.

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