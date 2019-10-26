Uğur Akkuş'un "Her şeyim eşimin" dediği Ebru Şallı, işadamının holdingini de ele geçirdi.
- Saklambaç
- 26.10.2019
- Gazete
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un şirketini ele geçirdi! "Ebru artık patroniçe oldu"
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un holdingini ele geçirdi. Fotoğraf çekimi toplantısını Uğur Akkuş'un holding binasında yapan Şallı, "Ebru artık patroniçe oldu" yorumları yaptırdı.
Uğur Akkuş'un "Her şeyim eşimin" dediği Ebru Şallı, işadamının holdingini de ele geçirdi.
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