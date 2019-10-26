Hande Erçel, dün yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Güzel oyuncu, Ocak ayında kaybettiği annesi Aylin Erçel'i yaş gününde yad etti. Annesinin bir pozunu paylaşan Hande Erçel, altına şu duygusal notu düştü:
"25 Ekim... Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp. Senin kızın olmak en büyük şansım. Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için. Ve çok güzelsin anne."
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