, dün yaptığı paylaşımla duygulandırdı.Ocak ayında kaybettiği annesiyaş gününde yad etti. Annesinin bir pozunu paylaşan Hande Erçel, altına şu duygusal notu düştü:Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev.Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için.