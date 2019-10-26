Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, önceki akşam kadın hayranlarının yakın markajındaydı. Bebek'teki Lucca'da eğlenen Yaman'ın hayranları, mekanın önüne kamp kurdu.
- Saklambaç
- 26.10.2019
- Gazete
Bebek'te Can Yaman izdihamı! Mekanın önünde saatlerce beklediler...
Önceki akşam Bebek’te Can Yaman izdihamı vardı. Yakışıklı oyuncunun Lucca’da eğlendiğini öğrenen kadın hayranları, mekanın önüne saatlerce kamp kurdu...
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, önceki akşam kadın hayranlarının yakın markajındaydı. Bebek'teki Lucca'da eğlenen Yaman'ın hayranları, mekanın önüne kamp kurdu.
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