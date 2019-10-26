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  • 26.10.2019
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'te izdihamı! Mekanın önünde saatlerce beklediler...

Önceki akşam ’te izdihamı vardı. Yakışıklı oyuncunun Lucca’da eğlendiğini öğrenen kadın hayranları, mekanın önüne saatlerce kamp kurdu...



Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, önceki akşam kadın hayranlarının yakın markajındaydı. Bebek'teki Lucca'da eğlenen Yaman'ın hayranları, mekanın önüne kamp kurdu.

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