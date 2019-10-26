Fit vücuduyla dikkat çeken Burcu Özberk, sırrını açıkladı. Güzel oyuncu, yakın dostu Hande Erçel'in izinden gidip ketojenik diyete başladı.



H ollywood yıldızlarının da uyguladığı diyete başlayan 29 yaşındaki güzel oyuncu, bu sırada bol bol su içmeyi de ihmal etmiyor.



İŞTE O FORMÜL

Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat içerip yüksek yağ barındırıyor. Hızlı yağ yakılmasını sağlayan diyette ekmek, makarna ve pilav kesinlikle yasak.