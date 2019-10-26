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  • 26.10.2019
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, 'in izinden gidip ketojenik diyete başladı

Fit vücuduyla dikkat çeken , sırrını açıkladı. Güzel oyuncu, yakın dostu 'in izinden gidip ketojenik diyete başladı.  yıldızlarının da uyguladığı diyete başlayan 29 yaşındaki güzel oyuncu, bu sırada bol bol su içmeyi de ihmal etmiyor.

Ketojenik Burcu
Fit vücuduyla dikkat çeken Burcu Özberk, sırrını açıkladı. Güzel oyuncu, yakın dostu Hande Erçel'in izinden gidip ketojenik diyete başladı.

Hollywood yıldızlarının da uyguladığı diyete başlayan 29 yaşındaki güzel oyuncu, bu sırada bol bol su içmeyi de ihmal etmiyor.

İŞTE O FORMÜL
Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat içerip yüksek yağ barındırıyor. Hızlı yağ yakılmasını sağlayan diyette ekmek, makarna ve pilav kesinlikle yasak.

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