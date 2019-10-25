Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul'u karış karış geziyor. Güzel yenge, önceki gün de minik kızıyla Galata Kulesi manzarasında bu neşeli pozu verdi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul'u karış karış geziyor. Güzel yenge, önceki gün de minik kızıyla Galata Kulesi manzarasında bu neşeli pozu verdi.
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