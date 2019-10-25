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  • 25.10.2019
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’nun eşi , ’u karış karış geziyor! ...

'ın Kolombiyalı yıldızı ’nun eşi , ’u karış karış geziyor. Güzel yenge, önceki gün de minik kızıyla manzarasında bu neşeli pozu verdi.

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