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  • 25.10.2019
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Halk kızı Hande! Ataizi halk otobüsünden sonra vapura da bindi...

Daha önce halk otobüsüne binen , dün aşkı ile vapurdaydı. Oyuncu, lüks araç yerine toplu taşımayı kullanarak takdir topladı...

Halk kızı Hande

Güzel oyuncu Hande Ataizi, halktan biri olup çıktı. Trafikte vakit kaybetmemek için sık sık toplu taşımayı kullanan Ataizi, dün de kendinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile şehir hatları vapuruna bindi.


Ataizi otobüste

46 Yaşındaki oyuncu, evlilik planları yaptığı aşkıyla vapurda çektiği selfie'yi de "Toplu taşıma deniz turları" notuyla 'da paylaştı. Bu karesiyle takipçilerinden övgüleri toplayan Ataizi, bu yaz da Bodrum'da kazık fiyatlarıyla ünlü beach'ler yerine halk plajlarına gidip ekonomi yapmıştı.

Ataizi vapurda

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