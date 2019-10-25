Sunucu Özlem Yıldız, yaza bir türlü veda edemedi. Önceki gün Antalya'ya giden Yıldız, deniz keyfi yaptı. Güzel sunucu, Akdeniz güneşiyle de bol bol enerji depoladı.
Sunucu Özlem Yıldız, yaza bir türlü veda edemedi. Önceki gün Antalya'ya giden Yıldız, deniz keyfi yaptı. Güzel sunucu, Akdeniz güneşiyle de bol bol enerji depoladı.
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