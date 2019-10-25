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  • 25.10.2019
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yaza bir türlü veda edemedi!

Sunucu , yaza bir türlü veda edemedi. Önceki gün 'ya giden Yıldız, deniz keyfi yaptı. Güzel sunucu, güneşiyle de bol bol enerji depoladı.

Güneş enerjisi

Sunucu Özlem Yıldız, yaza bir türlü veda edemedi. Önceki gün Antalya'ya giden Yıldız, deniz keyfi yaptı. Güzel sunucu, Akdeniz güneşiyle de bol bol enerji depoladı.

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