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  • 25.10.2019
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9 aylık olan 'den güldüren paylaşım

KIzına 9 aylık olan 'in heyecanlı bekleyişi sürüyor... Karnı büyüyen güzel model, önceki gün koltukta uzanırken verdiği pozu 'da paylaştı. Karnının üzerine patlamış şeklinde emoji koyan Şahin, güldürdü.

Espriyi patlattı

KIzına 9 aylık olan 'in heyecanlı bekleyişi sürüyor... Karnı büyüyen güzel model, önceki gün koltukta uzanırken verdiği pozu 'da paylaştı. Karnının üzerine patlamış şeklinde emoji koyan Şahin, güldürdü.

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