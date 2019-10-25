KIzına 9 aylık hamile olan Tülin Şahin'in heyecanlı bekleyişi sürüyor... Karnı büyüyen güzel model, önceki gün koltukta uzanırken verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Karnının üzerine patlamış mısır şeklinde emoji koyan Şahin, güldürdü.
KIzına 9 aylık hamile olan Tülin Şahin'in heyecanlı bekleyişi sürüyor... Karnı büyüyen güzel model, önceki gün koltukta uzanırken verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Karnının üzerine patlamış mısır şeklinde emoji koyan Şahin, güldürdü.
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