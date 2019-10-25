Yıllar önce bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika'da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan Yusuf Yıldız, New York'ta dikkat çekti. Yusuf Yıldız, 'Not That Illegal' oyunu ile finale kaldı. Yıllar önce bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika'da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan Yusuf Yıldız, New York'ta dikkat çekti. Yusuf Yıldız, 'Not That Illegal' oyunu ile finale kaldı.
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