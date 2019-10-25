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  • 25.10.2019
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Bilgisayar mühendisi olarak gitti senaristliğe yoğunlaştı! ABD’de '' oyunu ile finale kaldı

Yıllar önce bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika'da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan , 'ta dikkat çekti. Yusuf Yıldız, '' oyunu ile finale kaldı.

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