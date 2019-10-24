Yeni şarkısı 'Yalnız Başına'ya ABD'de klip çeken Simge, göğsümüzü kabarttı. Güzel popçu, klibinde kullandığı "Atatürk" plakalı otomobille New York sokaklarını turladı. Ünlü popçunun bu hareketi sosyal medyaya damga vurdu...
Yeni şarkısı 'Yalnız Başına'ya ABD'de klip çeken Simge, göğsümüzü kabarttı. Güzel popçu, klibinde kullandığı "Atatürk" plakalı otomobille New York sokaklarını turladı. Ünlü popçunun bu hareketi sosyal medyaya damga vurdu...
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