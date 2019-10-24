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Yeni şarkısı ''ya klip çeken sosyal medyaya damga vurdu! 'Atatürk' plakalı araçla...

Yeni şarkısı ''ya 'de klip çeken , göğsümüzü kabarttı. Simge, klipteki 'Atatürk' plakalı araçla övgüleri topladı. Popçunun şarkısı, YouTube'da 795 bin kez görüntülendi.

Gurur Simgesi

Yeni şarkısı 'Yalnız Başına'ya ABD'de klip çeken Simge, göğsümüzü kabarttı. Güzel popçu, klibinde kullandığı "Atatürk" plakalı otomobille New York sokaklarını turladı. Ünlü popçunun bu hareketi sosyal medyaya damga vurdu...

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