Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de sürpriz bir isimle objektife takıldı. Oyuncu Leman Davran'la aracı içinde görüntülenen Ortaç, şu açıklamayı yaptı: "Leman ile ortaklık kurup Serdar Ortaç Sanat Okulu açaçağız."
Doğan SAVAŞ
Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de sürpriz bir isimle objektife takıldı. Oyuncu Leman Davran'la aracı içinde görüntülenen Ortaç, şu açıklamayı yaptı: "Leman ile ortaklık kurup Serdar Ortaç Sanat Okulu açaçağız."
Doğan SAVAŞ
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