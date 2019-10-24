Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de sürpriz bir isimle objektife takıldı. Oyuncu Leman Davran'la aracı içinde görüntülenen Ortaç, şu açıklamayı yaptı: "Leman ile ortaklık kurup Serdar Ortaç Sanat Okulu açaçağız."

Doğan SAVAŞ