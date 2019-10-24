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Sürpriz ortaklık! ve ...

Popçu , önceki akşam Etiler'de sürpriz bir isimle objektife takıldı. Oyuncu 'la aracı içinde görüntülenen Ortaç, şu açıklamayı yaptı: "Leman ile ortaklık kurup Serdar Ortaç Sanat Okulu açaçağız."

Sürpriz ortak

Popçu , önceki akşam Etiler'de sürpriz bir isimle objektife takıldı. Oyuncu 'la aracı içinde görüntülenen Ortaç, şu açıklamayı yaptı: "Leman ile ortaklık kurup Serdar Ortaç Sanat Okulu açaçağız."

Doğan SAVAŞ

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