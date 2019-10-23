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  • 23.10.2019
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Ünlü oyuncular ve gençlik sırlarını açıkladı... ''

Friends dizisindeki rol arkadaşları ve , dizisinde yeniden birlikte seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. Amerikalı güzel oyuncular Jennifer Aniston (50) ile Reese Witherspoon (43), yıllara meydan okuyor...

Güzellik sırrı

Friends dizisindeki rol arkadaşları ve , dizisinde yeniden birlikte seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. İkili, dizilerinin tanıtımı için verdikleri röportajda gençlik sırlarını ve birlikte uyguladıkları ''ni açıkladı.

Aniston ve üç çocuk annesi Witherspoon 16 saat oruç tutmayı temel alan 16 saat diyeti yaptıklarını, yeşil sebze suyu içtiklerini ve haftada altı gün spor yaptıklarını anlattı.


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