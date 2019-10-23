Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, The Morning Show dizisinde yeniden birlikte seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. İkili, dizilerinin tanıtımı için verdikleri röportajda gençlik sırlarını ve birlikte uyguladıkları '16 saat diyeti'ni açıkladı.
Aniston ve üç çocuk annesi Witherspoon 16 saat oruç tutmayı temel alan 16 saat diyeti yaptıklarını, yeşil sebze suyu içtiklerini ve haftada altı gün spor yaptıklarını anlattı.
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