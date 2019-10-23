YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesı İlhan Sabancı'nın zarif eşi Pınar Sabancı, İstanbul Bebek sahilinin kirliliği karşısında isyan etti. Doğal yaşam düşkünü Sabancı, sosyal medya hesabında Bebek sahilinden fotoğraflar paylaştı.
Sabancı, fotoğraflara "Yakışıyor mu İstanbul'a bu pislik?", "İtinayla kıyılar temizleniyor, kıymet bilmez insanlarımız yeniden kirletiyor" yazarak tepkisini dile getirdi.
Sabancı, fotoğraflara "Yakışıyor mu İstanbul'a bu pislik?", "İtinayla kıyılar temizleniyor, kıymet bilmez insanlarımız yeniden kirletiyor" yazarak tepkisini dile getirdi.
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