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  • 23.10.2019
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'nın zarif eşi , etti. düşkünü Sabancı, hesabından paylaştığı fotoğraflara "Yakışıyor mu İstanbul'a bu pislik?", "İtinayla kıyılar temizleniyor, kıymet bilmez insanlarımız yeniden kirletiyor" notunu düştü.

YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesı İlhan Sabancı'nın zarif eşi Pınar Sabancı, Bebek sahilinin kirliliği karşısında isyan etti. düşkünü Sabancı, hesabında Bebek sahilinden fotoğraflar paylaştı.



Sabancı, fotoğraflara "Yakışıyor mu İstanbul'a bu pislik?", "İtinayla kıyılar temizleniyor, kıymet bilmez insanlarımız yeniden kirletiyor" yazarak tepkisini dile getirdi.

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