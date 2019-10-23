Sanata düşkünlüğü ile bilinen sosyetik güzel Derin Mermerci, koleksiyonuna yeni bir tarihi eser eklemek için kesenin ağzını açtı. Mermerci, Avusturya'nın Viyana kentinde bugün 1.5-1.8 milyon euro aralığında açık artırmaya çıkan Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Kadını' tablosuna talip oldu. Derin Mermerci, son olarak ismini açıklamak istemeyen bir İngiliz'in, koleksiyonunda bulunan bir tabloya 500 bin pound önermesi ile gündeme gelmişti. Annesi Ender Mermerci gibi sanat eserlerine tutkun olan Derin Mermerci, Vaniköy'deki yalısının duvarına astığı tabloya yapılan teklifi, reddetmişti.
ADETA MÜZE MERMERCİ
Ailesi'nin Vaniköy'deki yalısında birçok sanat eseri bulunuyor. Derin Mermerci; eşi Cem Aydın ve ikiz kızlarıyla burada hayatını sürdürüyor.
'İSTANBUL KADINI'NA TALİP OLDU: 1.8 MİLYON EURO
Derin Mermerci, dünya sanat severlerinin gözdesi olan Osman Hamdi Bey'in, İstanbul Kadını tablosunu koleksiyonuna katmak istiyor.
REKORUN SAHİBİ OSMAN HAMDI BEY
Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Okuyan Kız' tablosu Londra'da 6 milyon 315 bin sterline satılmıştı. Bu satış bugüne dek satılan en pahalı Türk resmi olarak kayda geçti.
SANATSEVER ANNE-KIZ
Derin Mermerci, sanat tutkunu annesi Ender Mermerci'nin izinden gidiyor.
ADETA MÜZE MERMERCİ
Ailesi'nin Vaniköy'deki yalısında birçok sanat eseri bulunuyor. Derin Mermerci; eşi Cem Aydın ve ikiz kızlarıyla burada hayatını sürdürüyor.
'İSTANBUL KADINI'NA TALİP OLDU: 1.8 MİLYON EURO
Derin Mermerci, dünya sanat severlerinin gözdesi olan Osman Hamdi Bey'in, İstanbul Kadını tablosunu koleksiyonuna katmak istiyor.
REKORUN SAHİBİ OSMAN HAMDI BEY
Osman Hamdi Bey'in 'Kuran Okuyan Kız' tablosu Londra'da 6 milyon 315 bin sterline satılmıştı. Bu satış bugüne dek satılan en pahalı Türk resmi olarak kayda geçti.
SANATSEVER ANNE-KIZ
Derin Mermerci, sanat tutkunu annesi Ender Mermerci'nin izinden gidiyor.
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