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Oyuncu eski aşklarını bir sildi pir sildi! "Hiç aşık olmadım..."

Güzel oyuncu , eski aşklarını bir sildi, pir sildi... Aktaş, önceki gün 'da hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Yanlış kişiye aşık olsan ne yapardın?" sorusuna "Zor aşık olurum. 6 yıldır hiç aşık olmadım" yanıtı vererek şaşırttı.

Unutkan Serenay!

Güzel oyuncu Serenay Aktaş, eski aşklarını bir sildi, pir sildi... Aktaş, önceki gün 'da hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Yanlış kişiye aşık olsan ne yapardın?" sorusuna "Zor aşık olurum. 6 yıldır hiç aşık olmadım" yanıtı vererek şaşırttı.


İki yılda üç farklı isimle aşk yaşayan Aktaş'ın "6 yıldır aşık olmadım" yanıtı "Unutkan Serenay" dedirtti.

Öyle ki Aktaş; Kenan Acar'la 2017'de dizi setinde başlayan ilişkisi geçen yıl biter bitmez, Fransız ve Alman modellerle kısa süreli aşk yaşamıştı.


KENAN ACAR - 2017


ALMAN MODEL ROB MARK - 2018


FRANSIZ MODEL CHARLY POIRIER - 2018

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