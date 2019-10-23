Güzel oyuncu Serenay Aktaş, eski aşklarını bir sildi, pir sildi... Aktaş, önceki gün Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Yanlış kişiye aşık olsan ne yapardın?" sorusuna "Zor aşık olurum. 6 yıldır hiç aşık olmadım" yanıtı vererek şaşırttı.



İki yılda üç farklı isimle aşk yaşayan Aktaş'ın "6 yıldır aşık olmadım" yanıtı "Unutkan Serenay" dedirtti.



Öyle ki Aktaş; Kenan Acar'la 2017'de dizi setinde başlayan ilişkisi geçen yıl biter bitmez, Fransız ve Alman modellerle kısa süreli aşk yaşamıştı.



KENAN ACAR - 2017



ALMAN MODEL ROB MARK - 2018