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  • 23.10.2019
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oğlu işe başladı diye dava açtı! “Aslan para kazanıyor. neden para ödeyeyim”

İş adamı , aylık 4 bin 500 dolar ödediği oğlu Aslan’ın işe başladığını öne sürerek dava açtı... Gülman’ın, “Aslan para kazanıyor. neden para ödeyeyim” dediği öğrenildi.

Baba ayar

Oğlu Aslan 'a ABD'de aldığı üniversite eğitimi nedeniyle aylık 4 bin 500 dolar ödemesine karar verilen ünlü iş insanı Kemal Gülman, oğlunun eğitimini bitirerek iş hayatına atıldığı gerekçesiyle nafakanın iptal edilmesi için dava açtı. Kemal Gülman, oğlunun "Bebek Turizm Yatırım ve İşletmeciliği AŞ" adlı firmada yüzde 48 oranında hisse sahibi olduğunu söylese de nafaka ödemeye mahkum edilmişti. Geçtiğimiz gün avukatı İsmet Koçak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'nde yeni bir dava açan baba Kemal Gülman'ın dilekçesinde, oğlunun işe başladığını belgeleriyle gösterdi.


EVET OĞLUM İŞE BAŞLADI


Feryal Gülman oğlunun üniversiteyi bitirdiğini kabul etti.

Ali OKTAY

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