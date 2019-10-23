Oğlu Aslan Kemal Gülman'a ABD'de aldığı üniversite eğitimi nedeniyle aylık 4 bin 500 dolar ödemesine karar verilen ünlü iş insanı Kemal Gülman, oğlunun eğitimini bitirerek iş hayatına atıldığı gerekçesiyle nafakanın iptal edilmesi için dava açtı. Kemal Gülman, oğlunun "Bebek Turizm Yatırım ve İşletmeciliği AŞ" adlı firmada yüzde 48 oranında hisse sahibi olduğunu söylese de nafaka ödemeye mahkum edilmişti. Geçtiğimiz gün avukatı İsmet Koçak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'nde yeni bir dava açan baba Kemal Gülman'ın dilekçesinde, oğlunun işe başladığını belgeleriyle gösterdi.



EVET OĞLUM İŞE BAŞLADI



Feryal Gülman oğlunun üniversiteyi bitirdiğini kabul etti.

Ali OKTAY