Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti. Yağmur Sarıoğlu, tam 207 metre yükseklikteki bir köprüden zipline yaptı. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada trend topic oldu.

207 METRE



Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda pilot.