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  • 22.10.2019
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Eski futbolcu Sabri’nin eşi , ’da cesaret gösterisi yaptı!

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri’nin eşi , ’da cesaret gösterisi yaptı. 207 metreden zipline yapan genç kadın, sosyal medyada TT oldu.

Cesaret Yağmuru

Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez 'da cesaret testini geçti. , tam 207 metre yükseklikteki bir köprüden zipline yaptı. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada trend topic oldu.

207 METRE


Yağmur Sarıoğlu, aynı zamanda pilot.

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