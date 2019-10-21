Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'dan çark... Seksi yıldızın hazırladığı vücut şekillendirici korse koleksiyonu Eylül'de satışa çıktı. Kardashian'ın saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korselerin üretimi ise Türkiye'de yapıldı. Defalarca sözde Ermeni soykırımına destek veren Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızının bu kararı üzerine Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kim Kardashian'a "Ürünlerini Ermenistan'da üret" çağrısı yaptı. Kardashian ise "Üretim için en iyi sonucu Türkiye'de alacağımızı belirledik" dedi. Ancak baskılar artınca "Korselerin Türkiye'de üretildiğinden haberim yoktu. Bilseydim buna asla izin vermezdim" açıklamasını yaptı.
ÜRETİM YERİ DEĞİŞİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Ermenistan'a giden Kim Kardashian'ın korselerinin bundan sonraki üretimini burada yaptıracağı da iddialar arasında...
İddialara göre ünlü yıldız, Kars ve Erzurum göçmeni Ermeni kökenli iki ailenin torunu...
ÜRETİM YERİ DEĞİŞİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Ermenistan'a giden Kim Kardashian'ın korselerinin bundan sonraki üretimini burada yaptıracağı da iddialar arasında...
İddialara göre ünlü yıldız, Kars ve Erzurum göçmeni Ermeni kökenli iki ailenin torunu...
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