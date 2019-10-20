Dizilerin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden olan Serenay Sarıkaya, kazancını katladı. Güzel oyuncu, geçen yıl yüzü olduğu Mavi Jeans ile bu sene de reklam anlaşmasını yeniledi. Geçen yıl markadan 1 milyon 500 bin lira aldığı konuşulan Sırakaya, bu sene de paraya para demedi.

Sarıkaya, iddiaya göre bir yıllık reklam anlaşmasıyla 4 milyon lirayı cebe indirdi. 28 yaşındaki oyuncu, reklam ücretiyle de kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde kendisine 750 bin liralık Volvo cip alan oyuncu, gayrimenkule de yatırım yapıyor...

SERENAY PARA BASTI

Sarıkaya, 4 milyon liralık reklam anlaşması sonrası aldığı 750 bin liralık Volvo cipiyle geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM