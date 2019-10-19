Geçtiğimiz günlerde Hatay'a giden Siren Ertan Kayalar, gördüğü manzara karşısında şoke oldu... "Her taraf çöp dolu! Pet şişeleri, plastikler, kağıtlar, kumaş parçaları... Bu kadar derin medeniyetlere sahip bir kent, çok kültürlü aileler.. Çok şaşırtıcı ama ne yazık ki doğru" diyen sosyetik tasarımcı, ekledi: "Kahire'den Yeni Delhi'ye kadar tüm dünyayı ve ülkemin birçok şehrini gezdim; böyle kirlilik görmedim.

Gerçekten üzgünüm. umarım bir daha geldiğimde şehriniz, şehrimiz çöpsüz olur sevgili Antakyalı'lar. Dediğim gibi; o derinlikteki bir şehre gördüklerim yakışmıyor." Siren Ertan Kayalar'ın sosyal medyadan dile getirdiği bu isyana, binlerce yorum geldi. Siren Ertan'ın isyanına hak veren Hataylılar da şunları yazdı: "Size sonuna kadar katılıyoruz. Defalarca konuyu gündeme getirmeye çalıştık ama ne yazık ki muhatap bulamıyoruz."



TEK YETKİLİ BULAMADI!

Siren Ertan, bundan yıllar önce de kirlilik konusunda yetkilileri uyarmak için belediye binasına gitti.

Derdini anlatacak kimse bulamayan sosyetik tasarımcı, telefon numarasını bıraktı. Ancak tek bir kişi, Siren Ertan'ı arayıp sormadı.