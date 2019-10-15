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  • 15.10.2019
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Güzel rekabet! ile Meryem Uzerli'nin dizi setlerindeki rekabeti reklam dünyasına taşındı

Güzel oyuncular ile Meryem Uzerli'nin dizi setlerindeki rekabeti reklam dünyasına taşındı. dizi yerine reklam filminde yer alan Kobal, Deichmann'ın; Uzerli ise Flo'nun yüzü oldu. Ayakkabı markasının reklamlarında boy gösteren güzel oyuncular, performanslarıyla da alkış topladı.

Güzel rekabet
Güzel oyuncular Sinem Kobal ile Meryem Uzerli'nin dizi setlerindeki rekabeti reklam dünyasına taşındı. dizi yerine reklam filminde yer alan Kobal, Deichmann'ın; Uzerli ise Flo'nun yüzü oldu. Ayakkabı markasının reklamlarında boy gösteren güzel oyuncular, performanslarıyla da alkış topladı.

İki güzel oyuncunun reklam filmlerinin aynı tarihlerde görücüye çıkması da dikkat çekti. Bu tesadüf ise "Güzel rekabet" dedirtti.




Uzerli, 'ın objektifine renkli pozlar verdi.

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