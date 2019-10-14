Arda Turan ile Berkay Şahin, geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde birbirine girmiş ve kavga adliye koridorlarına taşınmıştı. Türkiye gündemine oturan bu kavga sonrası Turan'ın "Manevi annem" dediği Demet Akbağ, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'le bir araya gelmişti.

Bu durum ise "Demet Akbağ tarafını seçti" yorumu yaptırmıştı. Önceki gün de Turan'ın yakın arkadaşı Volkan Bahçekapılı ve eşi Buse Terim, Şahin çiftiyle yemek yedi.

Böylece Emre Belözoğlu'nun da yeğeni olan Bahçekapılı'nın tarafını seçtiği, artık Turan ile değil; Şahin'le görüştüğü ortaya çıktı. Başakşehirli Arda Turan'ın bu durumunu görünce Zakkum grubunun 'Anason' şarkısı aklıma geldi. Şarkıdaki "Her geçen yıl birer birer, masadan eksiliyor dostlar" sözü sizce de Turan'ın bu durumunu hatırlatmıyor mu?



ENGİN'E 100 BİN MAİL

Türk dizileri, yurt dışında çok büyük rağbet görüyor. ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden Türkiye'nin yıldızlarına olan hayranlık neredeyse çok büyük kitlelere ulaşmış durumda… Bu süreçte çok konuşulan iki isim var. Bunlar Can Yaman ve Engin Akyürek… Can Yaman, Avrupa ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahipken Akyürek ise Latin Amerika'nın yıldızı konumunda… Sosyal medyayı aktif kullanan Yaman'ın aksine Engin Akyürek'in hiçbir platformda hesabı yok. Bu yüzden hayranları yakışıklı oyuncunun çalıştığı menajerlik şirketini ve yapım firmasını mail yağmuruna tutmuş. Şimdiye kadar Amerika ülkelerinden 100 binin üstünde mail gelmiş. Bu durum Akyürek'e anlatılınca yakışıklı oyuncu da Instagram ve Facebook olmak üzere iki platformda hesap açmaya karar vermiş. Hayranlarına duyurulur…





MEHMETÇİĞE TAM DESTEK

Türkiye'nin başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı sonrası birçok ünlü, Mehmetçiklerimiz'e destek mesajları yayınlarken, bazı isimler ise suskunluğu tercih etmişti. Alişan, Demet Akalın, Cüneyt Arkın, Uğur Işılak, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Cenk Eren, Metin Şentürk ve Mustafa Ceceli ilk andan itibaren desteklerini açıklamışlardı. Sosyal medyada başlayan etkileşimle birlikte Tarkan, Murat Boz, Cem Yılmaz, Hadise ve Sıla gibi sanatçılar da destek mesajları attı. Desteklerini geç de olsa yayınlayan ünlü isimlerin bu paylaşımlarında halkımızın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat bu durumu kabullenemeyen ve hala destek mesajları atmayan "sanatçı" dediğimiz kişiler var. İsimlerini yazmak istemiyorum ama bunlara en güzel cevabı yine halkımız verecektir...



MERT DE EV'LENDİ

Başarılı oyuncu Mert Öcal, ticarete atılmıştı. "Saor" adlı fıstık ezmesi markasını hayata geçiren Öcal, şimdilerde ticarette hızlı adımlarla ilerliyor. Öcal'ın markasıyla yurt içi ve yurt dışında büyük talep gördüğünü öğrendim. Ticarette umduğunu bulan ve iyi kar eden Öcal, Bebek'ten bir ev almış. Küçük Bebek yokuşunda teraslı bir ev alan yakışıklı oyuncu, bunun için de küçük bir serveti gözden çıkarmış. Ne diyelim Mert Öcal yeni evinde güle güle otursun…

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE