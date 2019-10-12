Mehmet Ali Erbil'e tuzak kurmuş! 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ama...
Mehmet Ali Erbil, 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını arkadaşı aracılığıyla yalanladı. Tolga Yüce, şovmenin kullanıldığını ima edip şöyle konuştu: "Erbil'in tedavisi sürüyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. Öğrendiğim kadarıyla Alisa, modelliğe hazırlanıyor. Ben reklam kokusu alıyorum."
12.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 12.10.2019 07:59
ÇUKUROVA RÜZGARI
ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümünde duygu seli yaşandı. İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi. Şahin'in sesiyle ekrana gelen duygusal anlar, "Şu an tüm seyirci, ekran başında ağlıyor" yorumları yaptırdı.
ÖDÜL HATASI
Altın Zambak Ödül Töreni önceki akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gecede İvana Sert'in "İmalat Hatası" isimli şarkısı 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı Ödülü'nü alarak "Pes" dedirtti.
Sesiyle sık sık eleştiri toplayan İvana Sert'in "Altın Zambak Ödülü" alması herkesin tepkisini çekti.
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