Mehmet Ali Erbil'e tuzak kurmuş! 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ama...

ÇUKUROVA RÜZGARI

ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümünde duygu seli yaşandı. İzleyici, Çukurova'nın aşk hikayelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi. Şahin'in sesiyle ekrana gelen duygusal anlar, "Şu an tüm seyirci, ekran başında ağlıyor" yorumları yaptırdı.