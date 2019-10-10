ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', geçen hafta kansere yenik düşen Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Önceki akşamki bölüm yürekleri sızlattı.

Usta oyuncunun yer aldığı son dizi olan 'EDHO'da Ünlüoğlu'nun oynadığı sahnelerinden oluşan kolaj yayınlandı. Bu sahneler, ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.