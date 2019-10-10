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'dan vefat eden usta oyuncu 'na büyük vefa...

'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', geçen hafta kansere yenik düşen 'nu unutmadı. Önceki akşamki bölüm yürekleri sızlattı.

Ustaya vefa

'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', geçen hafta kansere yenik düşen Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Önceki akşamki bölüm yürekleri sızlattı.

Usta oyuncunun yer aldığı son dizi olan ''da Ünlüoğlu'nun oynadığı sahnelerinden oluşan kolaj yayınlandı. Bu sahneler, ekran başındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.

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