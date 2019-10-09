Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.10.2019
  • Gazete

Bir Demet sahtecilik! Akalın 'yi hedef almıştı! Takipçileri sahte çıktı...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden , geçtiğimiz haftalarda 'yi hedef seçti... Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

Bir Demet sahtecilik

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden , geçtiğimiz haftalarda Hadise'yi hedef seçti... Sözde 8 milyon takipçiye ulaşan Akalın, için, "Kocası da yok, milyoncukları da yazık" dedi. Hadise ise bu açıklamaya cevap vermeyerek ünlü popçuyu görmezden geldi.

Geçtiğimiz gece Ulus'ta görüntülenen seksi şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına şöyle yanıt verdi: Hiç yapmadım Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar bunlara sahte diyebilirsiniz, sahte diyemezsiniz. Ben kendimi biliyorum. Ben sahte takipçi almadıysam ki Allah şahidim benim içim çok rahat...

8 DEĞİL 1 MİLYON!
Hadise'ye sataşan Demet Akalın'ın parayla sahte takipçi aldığı ortaya çıktı. Gerçek rakam ise şok etkisi yarattı: 1 milyon 180 bin...

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBir Demet sahtecilik! Akalın Hadise'yi hedef almıştı! Takipçileri sahte çıktı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri