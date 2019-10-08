Leon

Lucy

Sand

yıldız DemiMoore (56),uğradığını açıklamıştı.Moore'un hayatınıanlattığı ve InsideOut adını verdiğikitabında tecavüzündetayları yer aldı.Moore, annesineödediğir karşılığındakendisine tecavüzeden adamın'aile dostları'olduğunu söyledi. Yunan asıllı olduğubildirilen Doumas ile birlikte restoran işletenGeorge Germanides, adamın gerçek adının BasilDoumasolduğunubelirtti.Tecavüzle suçlanan Val Doumas'ın 1997'de öldüğü ortaya çıktı.Fransız yönetmen'un başı, taciz suçlamasıyla dertte...vefilmleriyle tanınan Besson hakkında taciz suçlamasında bulunan oyuncu'un şikayeti üzerine dava açılacağı öğrenildi. Roy'un Besson tarafından taciz edildiği 9 kadından biri olduğu belirtiliyor. Besson ise tüm suçlamaları 'diyerek reddediyor.