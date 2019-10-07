Sosyal medya paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Rachel Araz Kiresepi, bu kez de lüks hayatını gözler önüne serdi. İşadamı Sami Kiresepi ile evli olan sosyetik güzel, önceki gün kızının fotoğrafını paylaşınca hemcinslerini kıskandırdı.
Ayakkabıları için özel oda
Rachel Araz Kiresepi, dünyaca ünlü markalardan oluşan ayakkabı koleksiyonu için özel bir oda yaptırdı. Bu paylaşımıyla da 'ayakkabı odası'nı gözler önüne seren sosyetik güzel, "Tek rakibi Hollywood starları" dedirtti.
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