Serdar Ortaç'la evliyken reklam paylaşımlarıyla paraya para demeyen Chloe Loughnan'ın eski günlerinden eser yok... 5 yıllık evliliğini Ağustos'ta bitiren İrlandalı model, boşanma sonrası ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Ülkesinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta İstanbul'da reklama kaldığı yerden devam etti. Önceki gün bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Chloe'nin reklam ücretine de boşanma ayarı yaptığı öğrenildi. Daha önce paylaşım başına 80 bin lira alan Chloe, konuşulanlara göre bu rakamı 10 bin liraya çekti.



Chloe, önceki gün de Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinin reklamını yaptı.

DOĞAN SAVAŞ