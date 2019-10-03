Bu yaz Paris'te 250 bin liralık alışveriş yapan Hadise, cicilerini görücüye çıkardı.
Popçu, Christian Dior'un 81 bin liralık kombiniyle havasını attı. Hadise'nin yeşil büstiyerini daha önce Rihanna giymişti.
Bu yaz Paris'te 250 bin liralık alışveriş yapan Hadise, cicilerini görücüye çıkardı.
Popçu, Christian Dior'un 81 bin liralık kombiniyle havasını attı. Hadise'nin yeşil büstiyerini daha önce Rihanna giymişti.
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