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  • 03.10.2019
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alışverişte servet harcamıştı! 81 bin TL’lik kısmını görücüye çıkardı...

’te servet harcayan , 250 bin TL’lik alışverişinin 81 bin TL’lik kısmını görücüye çıkardı. Ünlü popçu, yeni kıyafetlerini önceki gün ilk kez jüri üyesi olduğu yarışmanın çekiminde giydi.

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