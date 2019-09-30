Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber ile tasarımcı Işıl Reçber, bundan tam 22 yıl önce dünyaevine girdi. O gün bugündür örnek bir evlilik sürdüren ikilinin aşkları, herkesi imrendirdi. Işıl Hanım, önceki gün Instagram'da paylaştığı videoda; ilişkilerinden ve Galatasaraylıyken nasıl Fenerbahçeli olduğundan bahsetti. Şunları söyledi:
RÜŞTÜ TAM BİR PANTER
İlk defa burada itiraf edeceğim. Ben eski bir Galatasaraylıyım. Rüştü ile nişanlandıktan sonra da Galatasaraylı olarak devam ettim. Ancak daha sonra Rüştü, 1996 senesinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce bana 'Sana bir şey söyleyeceğim Işıl. Seninle iddiaya girelim. Maçı biz kazanırsak Fenerli olacaksın. Eğer kaybedersek Galatasaraylı olarak devam et' dedi. Ama ben bunu kabul etmedim. Biraz zorluk çıkarttım. 'Eğer Fenerbahçe kazanırsa ve sen hiç gol yemezsen tamam' dedim. Ve Ali Sami Yen'de maç başladı. Rüştü tam bir panter. Hiçbir topu kaleye almıyor. Asla gol yemiyor. O gün Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-0 yendi ve ben o gün Fenerbahçeli oldum.
8 Eylül 1996 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sarı lacivertli ekip 4-0 kazanmıştı. Golleri; Saffet Sancaklı, Elvir Boliç (2) ve Okocha atmıştı. İşte o gün takım değiştiren Işıl Reçber, Fenerbahçeli olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu açıkladı.
RÜŞTÜ TAM BİR PANTER
İlk defa burada itiraf edeceğim. Ben eski bir Galatasaraylıyım. Rüştü ile nişanlandıktan sonra da Galatasaraylı olarak devam ettim. Ancak daha sonra Rüştü, 1996 senesinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce bana 'Sana bir şey söyleyeceğim Işıl. Seninle iddiaya girelim. Maçı biz kazanırsak Fenerli olacaksın. Eğer kaybedersek Galatasaraylı olarak devam et' dedi. Ama ben bunu kabul etmedim. Biraz zorluk çıkarttım. 'Eğer Fenerbahçe kazanırsa ve sen hiç gol yemezsen tamam' dedim. Ve Ali Sami Yen'de maç başladı. Rüştü tam bir panter. Hiçbir topu kaleye almıyor. Asla gol yemiyor. O gün Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-0 yendi ve ben o gün Fenerbahçeli oldum.
8 Eylül 1996 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sarı lacivertli ekip 4-0 kazanmıştı. Golleri; Saffet Sancaklı, Elvir Boliç (2) ve Okocha atmıştı. İşte o gün takım değiştiren Işıl Reçber, Fenerbahçeli olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu açıkladı.
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