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  • 29.09.2019
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’a nazardan Türk işi koruma

’ı nazar korkusu sardı. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi ve oğlu Archie ile birlikte turuna çıktı. Nazar boncuğu ve ’nın eli figürünü içeren bir kolye taktı.

Nazardan Türk işi koruma
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika turuna çıktı. Gezinin ilk gününde nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren altın ve elmaslarla hazırlanmış bir kolye taktı. Bu kolye 'Alemdara' markasının imzasını taşıdı.




Markanın kurucusu olan Mariella Tandy'nin nazardan koruması için Türk kayınvalidesinin hediye ettiği nazar boncuğu ve 'nın eli figürünü içerin bileklikten esinlenerek kendi takı markasını yarattığı ortaya çıktı.



Düşes'in kullandığı bu kolye, 'Altan' adını taşıyor. Kolyenin değeri 450 Sterlin... Kolyenin tasarımcısı Türk kayınvalidesinden ilham almış.

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