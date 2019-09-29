İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika turuna çıktı. Gezinin ilk gününde nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren altın ve elmaslarla hazırlanmış bir kolye taktı. Bu kolye 'Alemdara' markasının imzasını taşıdı.
Markanın kurucusu olan Mariella Tandy'nin nazardan koruması için Türk kayınvalidesinin hediye ettiği nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içerin bileklikten esinlenerek kendi takı markasını yarattığı ortaya çıktı.
Düşes'in kullandığı bu kolye, 'Altan' adını taşıyor. Kolyenin değeri 450 Sterlin... Kolyenin tasarımcısı Türk kayınvalidesinden ilham almış.
Markanın kurucusu olan Mariella Tandy'nin nazardan koruması için Türk kayınvalidesinin hediye ettiği nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içerin bileklikten esinlenerek kendi takı markasını yarattığı ortaya çıktı.
Düşes'in kullandığı bu kolye, 'Altan' adını taşıyor. Kolyenin değeri 450 Sterlin... Kolyenin tasarımcısı Türk kayınvalidesinden ilham almış.
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