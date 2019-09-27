Popun asi kızı Aleyna Tilki, son dönemde aşk hayatında gaza bastı. Adı sık sık özel hayatıyla gündeme gelen 19 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde soluğu Paris'te almıştı. Fransa'nın başkentinde keyif çatan güzel şarkıcının tatilde yalnız olmadığı ortaya çıktı. Instagram'daki 'lostsecret' adlı hesabın iddiasına göre genç popçuya tatilde ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş eşlik etti. Sessiz sedasız İstanbul'dan Paris'e giden genç çiftin kaçamağı, sosyal medyada ifşa oldu.



Kadir Güneş

TAKİPÇİLERİNE YAKALANDI

Tilki'yle aynı uçakta olan hayranları, ünlü popçunun Kadir Güneş'le birlikte Paris'e uçtuğuna şahit oldu. Aleyna'nın sıkı takipçileri bu sürpriz aşkı sosyal medyada gün yüzüne çıkarmaktan geri kalmadı. Hatta iddiaya göre ikili, Paris sokaklarını da el ele yürüyüp baş başa romantik anlar yaşadı. Bu arada Kadir Güneş, Şubat ayında aşk yaşadığı sunucu Asena Atalay'la bir gece kulübünde tekme tokat birbirine girmişti. Bu olay üzerine Güneş, Atalay'la aşkına nokta koymuştu...



Asena Atalay'ın Kadir Güneş'le olaylı ayrılığı günlerce manşetleri süslemişti.