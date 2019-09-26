Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...
Aleyna Tilki, skandal hareketleri ve görüntülendiği erkek arkadaşlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 19 yaşındaki Tilki, daha geçtiğimiz Ocak ayında müzisyen Emrah Karaduman ile birlikteydi. Ayrılık haberinin ardından çok geçmeden bu kez de genç şarkıcının adı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile anılmıştı. Tabii bununla sınırlı kalmadı. Bir kaç hafta sonra Aleyna Tilki Alaçatı'da bir gençle tatil yaparken görüntülendi. İşte 2 yeni bomba iddia... Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı...
26.09.2019 11:15
- Son Güncelleme: 26.09.2019 11:33
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