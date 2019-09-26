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Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Aleyna Tilki, skandal hareketleri ve görüntülendiği erkek arkadaşlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 19 yaşındaki Tilki, daha geçtiğimiz Ocak ayında müzisyen Emrah Karaduman ile birlikteydi. Ayrılık haberinin ardından çok geçmeden bu kez de genç şarkıcının adı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile anılmıştı. Tabii bununla sınırlı kalmadı. Bir kaç hafta sonra Aleyna Tilki Alaçatı'da bir gençle tatil yaparken görüntülendi. İşte 2 yeni bomba iddia... Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı...

26.09.2019 11:15 - Son Güncelleme: 26.09.2019 11:33
Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı. Müzisyen Emrah Karaduman ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Emrah Karaduman ile yaşadığı aşkla bir süre gündemi meşgul eden Tilki, Karaduman ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenmişti.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın aşkında genç şarkıcı Aleyna Tilki yüzünden kriz çıktığı iddia edilmişti.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Aleyna Tilki, geçtiğimiz Temmuz ayında bir erkek arkadaşıyla Alaçatı Çarşı'da objektife yansıdı.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin camiası bu birliktelikle çalkalanacak! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi...

Muhabirleri gören Tilki selam verirken yanındaki arkadaşı ise yüzünü elindeki pet şişeyle gizlemeye çalıştı.Yüzünü gizlemeye çalışan kişi ile Aleyna Tilki, yaz tatilini de birlikte geçirdi...

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