BU hafta ikinci sezonuyla atv'de ekrana gelen 'Hercai', yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listelerinin ve sosyal medyanın altını üstüne getiriyor. İlk bölümüyle Youtube'da 23 milyon izlenmeye ulaşan Hercai, şimdi ise "en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi" olma unvanını elde etti. Yayınlanan son bölümüyle Hercai'nin YouTube kanalı, 2 milyon takipçiye ulaştı. Sevilen dizi; daha önce de kırılması imkansız bir başka YouTube rekoru kırarak 5 bölümün sonunda 1 milyon aboneye ulaşmıştı. Televizyonların sosyal medya ölçümlerini yapıp yayınlayan, The WIT Raporu'na göre "Twitter'da Avrupa'nın en çok yorum yapılan dizisi" olmayı da başardı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE

Her bölümle Türkiye ve Dünya gündemlerine girmeye devam eden Hercai, ikinci sezonun ilk bölümünde de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya çıktı. Dizi; dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi...

İYİ Kİ DOĞDUN GÜNDEMİ

Dizinin hayranları dün yeni yaşını kutlayan Akın Akınözü'yü gönderdikleri tebrik mesajlarıyla Twitter'ın 9. sırasına taşıdı.