Doğaseverler önceki gün 156 ülkede Küresel İklim Grevi düzenledi. Türkiye'de de 13 şehirde yapılan grevlerde; çevre kirliliğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekildi. Milyonların kanalı atv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz ekibi de Küresel İklim Grevi'ne destek verdi.

Dizinin minik oyuncusu Demir Birinci, "Başka Dünya Yok" yazılı pankartla verdiği pozu Instagram'a yükledi. Şunları söyledi: "Biz değilsek kim? Şimdi değilse ne zaman? Hadi küresel iklim krizini durdurmak için el ele verelim çünkü başka dünya yok..."