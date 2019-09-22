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  • 22.09.2019
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eski eşi 'nu kum torbası yaptı!

, yine yaptı yapacağını... Önceki gün spor salonunda boks antrenmanı yapan sanatçı, eski eşi ’nu yumruk yağmuruna tuttu...

Demir yumruk

Hülya Avşar, önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile spor salonunda buluştu. Avşar Kızı, kum torbası yerine Çilingiroğlu ile boks antrenmanı yaptı.

Eline boks eldivenlerini geçiren 55 yaşındaki sanatçı, kızı Zehra'nın babasını yumruk yağmuruna tuttu. Çilingiroğlu, eski eşinin yumruklarına elleriyle karşı koymaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı.

Avşar Kızı, bu anları paylaşıp yine olay yarattı.

Çilingiroğlu ile 8 yıllık evliliği 2005'te ihanet yüzünden biten sanatçının videosu "Avşar Kızı, Kaya'dan intikamını aldı" esprisi yaptırdı.

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