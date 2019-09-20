Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ, mali müşavirinin sahte fatura kestiğini bilmediğini vurguladı. Yapılandırma kanunu kapsamında da 900 bin lira vergi borcu ödediğini belirtip şunları anlattı: "Mağdur edildik. Beni denetlemeye geldikleri ana kadar bu şahsın Türkiye'de olduğunu duymuştum. Şu an kaçak, Türkiye'de değil ve nerede olduğunu bilmiyorum. Beraatimi istiyorum." Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.