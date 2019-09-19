Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırmaktan hakim karşısına çıktı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...
Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırmaktan hakim karşısına çıktı. Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü. Sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Tatlıtuğ, beraatini istedi. Ünü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ aylık ortalama gelirini mahkemede açıkladı. İşte hem Türk hem de yabancı ünlülerin dudak uçuklatan kazançları...
"ÜNLÜ ARKADAŞLARIM BU DURUMA MARUZ KALMIŞTIR"
Duruşmada savunma yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Burada bulunmama sebep olan şahıs olan Erdal D. bir dönem mali müşavirliğimi yapan kişidir. Hizmeti karşılığında bana her ay kesmiş olduğu faturaların çok daha üzerinde ödedim. Sunduğumuz banka kayıtları incelendiğinde kendisine çok daha fazla ödeme yaptığım görülecektir. Hakkımda vergi müfettişlerince 2017 yılında denetleme yapıldı. Bu şahsın bir takım usulsüz işlemler yaptığını öğrendim, kendisi hakkında şikayette bulundum. Sanat camiasında ünlü birçok arkadaşım bu duruma maruz kalmıştır. Hem devletimiz olarak hem de şahsen ben mağdur edildim. Bana denetlemeye gelinene kadar şahsın Türkiye'de olduğunu duymuştum. Ben ve defterlerini tuttuğu başka sanatçı arkadaşlarımın da mağduriyetlerine yol açmıştır. Şu anda kaçak olduğunu ve nerede olduğunun bilinmediğini biliyorum" dedi.
"HİZMETLER KARŞISINDA KENDİSİNE YÜKLÜ ÖDEMELER YAPTIM"
Sanık Tatlıtuğ, "Erdal Doğan şahıs benim hem mali müşavirliğimi yapıyordu hem de mesleğimle ilgili diğer alanlarda da danışmanlık yapıyor, hizmet sunuyordu. Bu hizmetleri karşılığında da kendisine yüksek miktarda ödemeler yapıyordum. Bana gelen senaryoları inceleme, sözleşmeleri yapma gibi bazı hizmetler de sunuyordu. Herkesin bu şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.