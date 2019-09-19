Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırmaktan hakim karşısına çıktı! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri...

"ÜNLÜ ARKADAŞLARIM BU DURUMA MARUZ KALMIŞTIR"

Duruşmada savunma yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Burada bulunmama sebep olan şahıs olan Erdal D. bir dönem mali müşavirliğimi yapan kişidir. Hizmeti karşılığında bana her ay kesmiş olduğu faturaların çok daha üzerinde ödedim. Sunduğumuz banka kayıtları incelendiğinde kendisine çok daha fazla ödeme yaptığım görülecektir. Hakkımda vergi müfettişlerince 2017 yılında denetleme yapıldı. Bu şahsın bir takım usulsüz işlemler yaptığını öğrendim, kendisi hakkında şikayette bulundum. Sanat camiasında ünlü birçok arkadaşım bu duruma maruz kalmıştır. Hem devletimiz olarak hem de şahsen ben mağdur edildim. Bana denetlemeye gelinene kadar şahsın Türkiye'de olduğunu duymuştum. Ben ve defterlerini tuttuğu başka sanatçı arkadaşlarımın da mağduriyetlerine yol açmıştır. Şu anda kaçak olduğunu ve nerede olduğunun bilinmediğini biliyorum" dedi.